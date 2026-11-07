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    7 ноября 2026, 10:37 • Новости дня

    Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

    Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.

    В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.

    В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.

    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 10:29 • Новости дня
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия

    The War Zone: Победа демократов грозит отменой проекта линкоров класса «Трамп»

    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены целый ряд оборонных инициатив администрации президента Дональда Трампа, включая строительство дорогостоящих атомных линкоров.

    Получив прочный контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут определять объемы финансирования оборонных программ. Главной мишенью для сокращения расходов станет проект атомных линкоров класса «Трамп», который и ранее сталкивался с критикой, пишет The War Zone.

    «Нам нужно подходящее сочетание высококлассных выживаемых систем и более дешевых расходуемых средств, а не флот атомных линкоров, как предлагает президент», – заявил демократ Адам Смит, претендующий на пост председателя комитета по делам вооруженных сил.

    Строительство головного линкора USS Defiant оценивается в 23 млрд долларов, а средняя стоимость последующих 14 кораблей может составить 18 млрд долларов. Эксперты отмечают, что один такой корабль обходится как десять эсминцев класса Arleigh Burke, при этом он станет одной из главных целей для противника в будущих конфликтах.

    Новое руководство Конгресса планирует тщательно пересмотреть и другие военные амбиции главы государства. В частности, под удар может попасть программа строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также общий план оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на выборах в Конгресс на политику Дональда Трампа.

    Напомним, Соединенные Штаты запланировали постройку 15 линкоров класса «Трамп» к 2055 году.

    Эти корабли планировалось оснастить ядерной энергетической установкой, гиперзвуковыми и ядерными ракетами. Стоимость каждого оценивается в 17 млрд долларов.

    Получившие большинство демократы выразили намерение ограничить внешнеполитические полномочия главы государства.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    6 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Специалисты «Рубикона» и авиация уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе совместной операции расчетов центра «Рубикон» и экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками.

    Расчеты центра «Рубикон» и экипажи ВКС разгромили пункты управления БПЛА. Об успешном уничтожении пунктов управления БПЛА противника сообщило Минобороны.

    «Рубикон» наводит, ФАБ разносит», – прокомментировали факт в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.

    Ранее операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

    До этого Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе дрона по аэропорту на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена <…> нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме с помощью беспилотника», – цитирует его ТАСС. По словам представителя движения, атака привела к перебоям в воздушном сообщении в саудовской авиагавани.

    За прошедшие сутки военная авиация Саудовской Аравии нанесла 61 авиационный удар по объектам в Сане и ряде йеменских провинций, заявил Сариа. В результате обстрелов с использованием истребителей F-15 и Typhoon есть погибшие и раненые среди мирного населения.

    С начала эскалации аравийская коалиция нанесла по территории Йемена в общей сложности «4197 авиационных и ракетных ударов», добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

    В понедельник движение нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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    5 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами

    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск четверга над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

    В среду силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.

    Во вторник над территорией страны в течение дня сбили 13 дронов ВСУ.

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    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

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