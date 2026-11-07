США предложили 20 млн долларов за информацию об иранской ядерной программе

Госдеп предложил 20 млн долларов за сведения об иранской ядерной программе

Tекст: Мария Иванова

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице программы Rewards for Justice («Награды за правосудие») Госдепартамента США в соцсети, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомство ищет информацию об ученых и сотрудниках в ядерной области, а также об относящихся к ней технологиях и связанных организациях.

Ранее Иран неоднократно подчеркивал, что не намерен обсуждать свою ядерную программу до прекращения конфликта с США, снятия морской блокады и выполнения ряда других условий. Кроме того, Тегеран исключал возможность вывоза урана в другие страны.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу высокопоставленный иранский чиновник сообщил о передаче Ираном США предложения по ядерной программе через Катар.

Во вторник Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном.

В марте Госдепартамент США предложил до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях Корпуса стражей исламской революции.