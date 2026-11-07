Мошенники начали распространять вирусы через домовые чаты под видом книг

Прокуратура: Мошенники рассылают вирусы в домовых чатах под видом книг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аферисты выслеживают будущих жертв в домовых чатах, где жильцы обычно доверяют друг другу, а затем в личных сообщениях под видом заботливых соседей предлагают прислать «хорошую электронную книгу», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Вместо обещанной литературы преступники отправляют вредоносное программное обеспечение, замаскированное под PDF-файл. С помощью скриптов или фишинговых страниц мошенники получают доступ к личным данным жертв.

Украденные профили используются для рассылки спама, вымогательства денег или перепродажи третьим лицам. В прокуратуре посоветовали искать бесплатные книги в библиотеках, на проверенных каналах и сайтах издательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг злоумышленники начали распространять вирусы под видом ИИ-сервисов для подбора макияжа.

Ранее мошенники спрятали программу для кражи данных в приложении для водителей.

В том же месяце зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил о краже аккаунтов на «Госуслугах» через домовые чаты.