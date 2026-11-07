Уголовное дело супруга блогера Блиновской прекратили

Уголовное дело о неуплате налогов против Алексея Блиновского прекратили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, закрыли, передает РИА «Новости».

«Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено», – сообщила адвокат.

Она добавила, что в Верховный суд подана жалоба на приговор Блиновской с просьбой отменить все судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции. Аналогичные обращения направили сама блогер и ее родители.

Весной 2024 года Блиновский отправился в зону спецоперации на Украине, заключив контракт с Минобороны, после чего производство по его делу приостановили. Сама Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области за легализацию доходов и незаконный оборот средств платежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защитники блогера Елены Блиновской направили жалобы на вынесенный приговор в Верховный суд России.

Ранее инстанция получила жалобу на обвинительный приговор блогеру.

Также Блиновская отказалась признать вину в легализации денежных средств при кассационном пересмотре приговора.