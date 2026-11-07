Минпросвещения утвердило введение единых учебников в российских колледжах

Минпросвещения анонсировало единые учебники по шести предметам для студентов СПО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Единые государственные учебники по шести предметам внедрят в систему среднего профессионального образования к началу 2027 учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«С 1 сентября 2027 года вводятся единые государственные учебники для СПО по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии», – сообщили в ведомстве.

До этого для студентов колледжей и техникумов уже выпустили новый государственный учебник истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт Минпросвещения Максим Костенко сообщил о планах представить для апробации единые учебники по ИЗО и музыке.

В четверг президент Владимир Путин назвал развитие среднего профессионального образования в России очень востребованной темой.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.