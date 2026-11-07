Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.