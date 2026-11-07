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    7 ноября 2026, 09:48 • Новости дня

    Российские прыгуны на батуте завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

    Пенкин и Бутько выиграли серебро и бронзу на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе, его соотечественник Александр Бутько стал бронзовым призером.

    Соревнования проходят в китайском Нанкине, передает ТАСС.

    Победу одержал американец Уэст Фаулер.

    Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, на чемпионате мира 2025 года в Испании выступили в нейтральном статусе.

    Атлеты из России на текущем турнире завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте.

    Незадолго до этого российские прыгуны на батуте отказались от участия в заключительном этапе Кубка мира в Германии для лучшей подготовки к чемпионату мира в Китае.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

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    5 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Сакс объявил о завершении двухвекового экономического доминирования Запада

    Экономист Сакс: Доминирование Запада в мировой экономике закончилось

    Tекст: Мария Иванова

    Два столетия экономического доминирования Европы и США подошли к концу из-за возвращения драйверов роста в Азию, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

    «Сейчас происходит фундаментальная перебалансировка мировой экономики, которая является самой глубокой и масштабной в наше время, и она происходит между Западом и Азией», – сказал Сакс на Международном экономическом форуме «Хунцяо» в Шанхае, передает ТАСС.

    По его словам, мир живет в период, когда западное господство в глобальной политике и экономике, продолжавшееся около 200 лет, завершилось.

    Сакс напомнил, что Европа и США выступали главными силами в мире с начала XIX до конца XX века, из-за чего их доминирование казалось естественным. «Однако знание древней истории полностью развеяло бы их убеждение, потому что почти на протяжении всей известной нам истории – и уж точно за последние 2 тыс. лет – центр мировой экономики и сосредоточения населения всегда находился в Азии», – подчеркнул экономист.

    Профессор отметил, что Индия и Китай исторически составляли от 40% до 50% мирового населения и производства, однако доля Азии упала с 60% в 1820 году до 20% в 1950 году. Теперь Восток возвращается на центральное место в глобальной экономике, заключил Сакс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о сдвиге центра мировой экономики с Запада на Восток.

    В прошлом году Джеффри Сакс сообщил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти и стремления к лидерству.

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    4 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин отметил вклад бизнесмена Чжоу Лицюня в привлечение бизнеса КНР в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле подчеркнул успешную работу генерального директора китайской компании «Чэнтун» Чжоу Лицюня по привлечению бизнеса КНР в российскую экономику.

    Глава государства обратил внимание на развитие общественной дипломатии усилиями предпринимателя. «Успешную работу по привлечению китайского бизнеса в российскую экономику ведет господин Чжоу Лицюнь», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что бизнесмен также занимает пост вице-председателя Общества российско-китайской дружбы.

    Кроме того, российский лидер упомянул других лауреатов. Он отметил вклад руководителя казахстанского центра «Институт Евразийской политики» Максима Крамаренко в сохранение историко-культурного наследия и развитие партнерских отношений с Казахстаном.

    Путин также указал на деятельность председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухры Шидаковой по продвижению культуры народов России.

    Отдельно президент выделил многолетний труд настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто Владимира Мальченко, который помогает православным прихожанам сохранять связь с исторической родиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский лидер вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства нации.

    В тот же день президент Владимир Путин заявил о защите государственности страны российскими бойцами в зоне специальной военной операции и отметил последовательное развитие Приднестровья вопреки внешнему давлению.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    5 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    Газпром в третий раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Газпром установил третий рекорд суточных поставок газа в Китай за ноябрь

    Tекст: Мария Иванова

    Энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд прокачки топлива по магистральному газопроводу был зафиксирован 4 ноября, сообщает Газпром.

    В компании уточнили, что экспорт российского газа осуществляется в строгом соответствии с долгосрочным договором купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской нефтегазовой корпорацией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В понедельник Газпром обновил исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай.

    Весной российский энергетический гигант зафиксировал рост объемов поставок трубопроводного газа на китайский рынок почти на четверть по итогам года.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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