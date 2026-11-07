Армия Ирана запретила США восстанавливать базы на Ближнем Востоке

Военные Ирана заявили о серьезном повреждении 228 объектов на базах США

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы никогда не позволим восстановить базы противника в регионе», – заявил Акраминия. Он добавил, что американские войска понесли значительный ущерб в ходе конфликта, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Fars.

По словам генерала, в настоящий момент ни одна из американских военных баз на Ближнем Востоке не способна выполнять боевые задачи. В связи с этим вооруженным силам США приходится доставлять топливо для своих кораблей и припасы для личного состава из других регионов.

Акраминия также обратил внимание на то, что более 228 объектов на американских базах по всему региону получили серьезные повреждения или были полностью разрушены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военные начали переброску сил на Ближний Восток для обеспечения президенту США Дональду Трампу возможности возобновления ударов по Ирану.

Также военные базы США на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана.

Кроме того, представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия потребовал от Соединенных Штатов вывести войска из региона и возместить ущерб странам Ближнего Востока.