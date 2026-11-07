С блогера Синяка взыскали долг по отчислениям за рекламу

Суд в Коми взыскал около 35 тыс. рублей с блогера Синяка за рекламу

Tекст: Мария Иванова

Инстанция выдала судебный приказ на взыскание с Синяка 34 тыс. 980 рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Также ответчик должен возместить 8 тыс. рублей госпошлины, передает РИА «Новости».

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти сборы направляются на господдержку правообладателей российских программ для ЭВМ или баз данных, а контроль за уплатой осуществляет Роскомнадзор.

Ранее ведомство подало десятки подобных исков к известным блогерам, среди которых телеведущая Екатерина Гордон, бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева и футболист Федор Смолов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Петербурге обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

Арбитражный суд Нижегородской области взыскал задолженность по отчислениям за интернет-рекламу с видеоблогера Эдуарда Папаскуа.

В сентябре Роскомнадзор через суд добился взыскания более 32 тыс. рублей с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой за неуплату рекламных отчислений.