ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за штамма коронавируса PJ.2.1

Эксперты ВОЗ запланировали оценку вакцин против нового штамма COVID-19 PJ.2.1

Tекст: Мария Иванова

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинам даст рекомендации в связи с распространением нового штамма COVID-19 PJ.2.1. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на международную организацию.

Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин (TAG-CO-VAC) рассмотрит данные о вариантах PJ.2.1, ST.1 и SW.2.1 в ходе декабрьских обсуждений. Специалисты проанализируют информацию об эпидемиологии вирусов, их генетической эволюции, а также данные об антигенных характеристиках и эффективности вакцин.

Ранее в российском офисе организации сообщали о возрастании риска распространения штамма PJ.2.1 в мире.

Доктор медицинских наук, вирусолог Елена Малинникова отмечала, что новый вариант коронавируса может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после перенесенного заболевания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии угрозы пандемии из-за нового штамма коронавируса PJ.2.1.

На прошлой неделе в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили о возрастании риска распространения этого варианта в мире.

В прошлом месяце пресс-служба Роспотребнадзора отметила отсутствие в России зарегистрированных случаев заражения штаммом PJ.2.1.