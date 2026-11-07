Суд закрыл от слушателей процесс над бывшим замдиректором «Калашникова» Беляковым

Суд принял решение закрыть процесс по делу бывшего топ-менеджера «Калашникова»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разбирательство в отношении бывшего заместителя директора по закупкам и логистике начнется 12 ноября. По итогам предварительных слушаний суд постановил закрыть процесс от публики, передает ТАСС.

Сергею Белякову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, ущерб концерну при поставках разгрузочных жилетов из КНР превысил 213 млн рублей. Бывший топ-менеджер вину не признает и считает сделку обоснованной. Срок его содержания под стражей продлен до февраля 2027 года.

В настоящее время один из фигурантов дела скрылся на территории Китая и объявлен в розыск. Ранее по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа была арестована бывшая коллега Белякова, экс-директор по закупкам и логистике Ксения Гращенкова. Расследование в отношении нее завершено и выделено в отдельное производство. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Химкинский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела об афере с поставками некачественных китайских деталей концерну «Калашников» к лишению свободы.

Также одному из бывших заместителей директора концерна предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Кроме того, суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике предприятия Ксению Гращенкову в рамках дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа.