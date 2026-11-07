В Оренбургской области собрали рекордный урожай подсолнечника

Оренбургские аграрии собрали рекордные 2 млн тонн подсолнечника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аграрии Оренбургской области собрали рекордный урожай подсолнечника, который полностью покроет потребности местных маслоперерабатывающих заводов в сырье, передает ТАСС со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве сообщили о полном завершении уборки культуры. С площади 1 млн 623,6 тыс. гектаров фермеры намолотили 2 млн 77 тыс. тонн семян при средней урожайности 12,8 центнера с гектара, выполнив прогноз на 100%. Ранее губернатор области Евгений Солнцев также называл достигнутый показатель в 2 млн тонн рекордным для региона.

Кроме того, Оренбуржье на 36% за год увеличило экспорт масложировой продукции, основу которого составляют подсолнечное масло и шрот. Крупнейшими поставщиками за рубеж в области выступают предприятия «Астон-Поволжье» и «Сорочинский МЭЗ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее урожай сахарной свеклы этого года назвали достаточным для производства в России около 7 млн тонн сахара.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ожидании итогового урожая в стране не ниже показателей прошлых лет.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила об ожидаемом урожае пшеницы в России на прошлогоднем уровне.