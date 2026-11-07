Розничную продажу вейпов запретили 17 российских регионов

Законы о запрете продажи вейпов приняли в 17 субъектах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти 17 субъектов России ввели запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, сообщил Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующие ограничения уже действуют в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях. Аналогичные меры приняты в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Якутии, Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии и Республике Алтай.

Парламентарий добавил, что еще в 39 регионах ведется работа над разработкой аналогичных законов. Таким образом, свыше 60% субъектов страны пошли по пути введения ограничений на продажу электронных сигарет, при этом эксперты фиксируют снижение количества магазинов с подобной продукцией.

Володин напомнил, что полномочия по ограничению торговли электронными системами доставки никотина были переданы регионам федеральным законом в июне 2026 года на основании обращений граждан. «Наша задача – сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей», – подчеркнул председатель Госдумы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать использование российскими субъектами права на запрет продажи вейпов.

Также парламентарий призвал регионы изучить практику введения ограничений на розничную торговлю электронными сигаретами.

Кроме того, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили об обсуждении введения экспериментального запрета на продажу вейпов на региональном уровне.