Школы в Буркина-Фасо ввели уроки русского языка ради поступления в вузы России

В школах Буркина-Фасо ввели уроки русского языка для поступления в вузы России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В одной из трех школ Уэдраого начали преподавать русский язык, наняв для этого специальных педагогов, передает РИА «Новости». Сам директор является выпускником РУДН имени Патриса Лумумбы. Он отметил востребованность полученного в России высшего образования среди африканцев.

«У меня три школы: младшая школа, две средние школы. И в одной из школ я начал преподавать русский язык. У меня есть работники, которые получают зарплату просто как преподаватели русского языка», – заявил Уэдраого.

В настоящее время директор развивает сотрудничество с российскими вузами, преподаватели которых периодически приезжают в Африку для ведения уроков. Своей главной задачей Уэдраого назвал привлечение школьников к участию в этих курсах.

Помимо языковой подготовки, в школах делается упор на точные науки. Уэдраого рассказал о договоре с Московским государственным университетом «Станкин», в рамках которого он ежегодно организует олимпиады по математике, физике и химии. Эти состязания позволяют лучшим ученикам поступать в университеты России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил внимание к русскому языку в Центральноафриканской Республике.

Также власти Мадагаскара сообщили о возможности включения русского языка в обязательную школьную программу.

Центральноафриканская Республика ввела русский язык в программу средних школ.