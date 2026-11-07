Султан Аль-Банджар захотел изучать историю российских царей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индонезия демонстрирует растущий интерес к наследию прежних правителей, что может стать одним из направлений культурного взаимодействия с Москвой. «Мне кажется, сотрудничество между исследованием бывших монархий могло бы быть очень, очень интересным», – заявил султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар РИА «Новости».

По его словам, особое внимание привлекают поездки представителей Российской империи на острова Индонезийского архипелага. Кроме того, султан признался в личном интересе к истории российских царей.

Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге острова Калимантан. При первом правителе государства, султане Сурианшахе, Банджар превратился в один из центров распространения ислама на этой территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.

Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

Также Индонезия сообщила о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.