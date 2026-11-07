Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.