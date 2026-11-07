Аргентинцам запретили длинные селфи-палки во время визита Папы Римского

Жителям Аргентины запретили длинные селфи-палки во время визита Папы Римского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Папа Римский Лев XIV пробудет в Аргентине с 8 по 11 ноября и посетит Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан, где проведет мессу у Базилики Богоматери. В район проведения службы запрещено проносить железные столовые приборы, зажигалки и воспламеняющиеся средства. Палки для селфи длиннее 20 сантиметров будут отнимать, передает РИА «Новости».

Желающим попасть на службу у Базилики придется получить специальное разрешение. Въезд в Лухан запретят, и добираться до площади нужно будет пешком от 3 до 7,5 км. Центр города практически закрыт из-за возведения сцены, а район перед собором отведут представителям властей и приглашенным. Обычные люди будут наблюдать за мессой с расстояния нескольких сотен метров через установленные экраны.

Кроме того, власти на 15 часов перекроют 50 км автотрассы от Буэнос-Айреса к Лухану. В столице на пять дней перекроют движение и уберут машины с улиц, прилегающих к особняку в районе Реколета, где остановится понтифик. Также будут введены ограничения в аэропортах, а авиакомпании изменят расписание полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее папу Франциска назвали ярким и сохраняющим свою индивидуальность на высоком посту человеком.