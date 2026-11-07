Хуситам начали поступать по почте запросы на проход по Красному морю

WSJ: Моряки стали по почте просить хуситов разрешить проход по Красному морю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судоходство в Красном море фактически контролируется йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) с помощью специальной системы заявок для капитанов, желающих избежать препятствий на маршруте. Для получения разрешения на безопасный проход моряки отправляют повстанцам электронные письма, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Обработкой обращений занимается созданный хуситами в начале 2024 года центр координации гуманитарных операций. Моряки стали заранее выходить на связь с этой структурой, чтобы гарантировать безопасное следование по намеченному плану.

Отправлять запросы не обязаны суда, которые не имеют никаких связей с США, Британией и Израилем. Однако многие перевозчики предпочитают перестраховаться и пишут письма в центр. В обращениях они специально подчеркивают отсутствие контактов с указанными странами и просят обеспечить им свободный транзит через Красное море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу владельцы коммерческих судов стали отправлять электронные письма хуситам для получения разрешения на пересечение акватории.

Ранее страховые тарифы для судов в Красном море выросли до 1% от стоимости после возобновления атак хуситов.

Также хуситы предупредили о возможных ударах по американским судам в случае атаки США на Иран.