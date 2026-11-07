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    7 ноября 2026, 08:05 • Новости дня

    Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.

    На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».

    В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

    Китайское предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет с обшивкой из дерева.

    В четверг исследователи из КНР завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в открытом космосе.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    6 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    AST SpaceMobile решила создать ракету для конкуренции со SpaceX

    Американская AST SpaceMobile решила создать 20-тонную ракету-носитель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания AST SpaceMobile планирует самостоятельно разработать 20-тонную ракету-носитель для выведения на орбиту спутников BlueBird.

    AST SpaceMobile построит собственную 20-тонную ракету для выведения спутников BlueBird на низкую околоземную орбиту с использованием двигателей Miranda компании Firefly Aerospace, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

    Ракета Blacklift получит многоразовую конструкцию и будет разработана специально для нужд AST SpaceMobile. Начиная с конца 2028 года она должна выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird за один запуск.

    Собственная ракета позволит AST SpaceMobile напрямую конкурировать со SpaceX Илона Маска в сфере выведения спутников на орбиту. Сейчас SpaceX выводит на низкую околоземную орбиту около 20–30 спутников Starlink за один запуск ракеты Falcon 9.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program, созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет.

    Ранее Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки для отслеживания движения объектов на суше и воде.

    До этого компания Amazon реализовала успешный запуск первой партии интернет-спутников в рамках проекта Kuiper для конкуренции со SpaceX.

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    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

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    6 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Вернувшихся с МКС космонавтов и астронавтов наградили медалями Роскосмоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов и Андрей Федяев, а также трое иностранных астронавтов получили ведомственные медали за успешные полеты на Международную космическую станцию.

    Торжественная церемония прошла в Центре подготовки космонавтов. За успешное выполнение программы полета Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев получили знаки Академика Королева, а Сергей Микаев и Олег Платонов удостоились медалей Юрия Гагарина, передает РИА «Новости».

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Зина Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи получили медали «Космос без границ». Кроме того, директор пилотируемых программ НАСА в России Джей Маршке вручил Кудь-Сверчкову, Микаеву и Федяеву американские медали за выдающуюся общественную службу. Платонов получил такую награду ранее, поэтому на церемонии ему выдали соответствующий сертификат.

    Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на станции с 27 ноября 2025 года по 26 июля 2026 года в составе экипажа корабля «Союз МС-28». Платонов, Кардман и Юи летали на МКС на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-11 с 1 августа 2025 года по 15 января 2026 года, а Федяев участвовал в американской миссии Crew-12 с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции рассказал об организации экипажем Международной космической станции шоу талантов.

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом успешно отстыковался от станции. Летом российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс закрыли люки корабля «Союз МС-28» перед возвращением на Землю.

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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

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    6 ноября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Китае появилось приложение для защиты от спонтанных покупок

    SCMP: В Китае создали мини-программу для контроля над импульсивными покупками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии фестиваля шопинга в Китае стало популярным мини-приложение в WeChat, которое помогает пользователям бороться со спонтанными покупками путем коллективного одобрения трат.

    Мини-программа под названием «Кошелек, пожалуйста, подожди» позволяет потребителям контролировать свои импульсивные покупки, передает SCMP.

    Бесплатный инструмент использует принципы корпоративных финансов, передавая решение о повседневных покупках на суд других пользователей.

    Пользователи могут отправлять запросы на покупку с указанием товара, его цены, причин, по которым они хотят его купить, а также возможных более дешевых альтернатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал о способах снижения количества импульсивных покупок за счет лимитирования трат.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки.

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    6 ноября 2026, 12:26 • Новости дня
    НАСА решило отправить робота для исследования лавовых трубок на Луне

    New Scientist: НАСА выбрало робота GIMLI для изучения лавовых трубок на Луне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАСА готовится отправить робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки на Луне, которая может стать укрытием для будущей базы, сообщил журнал New Scientist.

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует отправить непилотируемую миссию к яме холмов Мариуса на Луне. Робот GIMLI исследует естественное углубление, которое может оказаться входом в подземную лавовую трубку, пишет New Scientist.

    Отмечается, что такие подземные пустоты предлагают «естественные, готовые укрытия, обеспечивающие критически важную термическую стабильность и защиту от смертоносной ионизирующей радиации и бомбардировки микрометеороидами». Лавовые трубки могли бы стать надежным убежищем для астронавтов, защитив их от экстремальных температур на поверхности Луны, а также от метеоритов и солнечных бурь.

    Миссия GIMLI – совместный проект Института планетологии, НАСА, Норвежского космического агентства и американской технологической фирмы Honeybee Robotics. Робот приземлится рядом с ямой и задействует комплекс инструментов, в том числе георадар, сейсмические датчики и прибор для измерения гравитационного поля, чтобы составить карту скрытых недр. Камеры аппарата сделают снимки углубления.

    НАСА рассматривает южный полюс Луны как перспективное место для будущей обитаемой базы, однако лавовые трубки чаще встречаются в вулканических регионах. В связи с этим предполагается, что если укрытия будут найдены, они могут использоваться для создания дополнительных аванпостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США выразили надежду на длительные экспедиции астронавтов на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В сентябре в ходе проверки качества данных НАСА обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Летом американское космическое агентство рассказало о планах применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы.

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    6 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Похожий на космический мусор металлический шар вынесло на берег в Таиланде

    Tекст: Вера Басилая

    Необычный круглый предмет, напоминающий часть космического аппарата, нашли на острове Май Пай в провинции Краби в Таиланде.

    Специалисты выясняют происхождение объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский государственный телеканал Thai PBS. «Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA) начало расследование», – говорится в сообщении.

    Власти рекомендовали местным жителям не трогать и не перемещать предполагаемый космический мусор из-за потенциальной опасности токсичных химикатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift вошла в атмосферу Земли.

    В прошлом месяце фермер в Австралии обнаружил на пастбище крупный обгоревший объект и призвал Илона Маска или НАСА забрать его.

    В апреле вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей.

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