Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на рейсе в Ташкент

Пассажир рейса авиакомпании Uzbekistan airways находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, передает РИА «Новости».
Мужчина использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и попутчиков, а на требования прекратить дебош не реагировал. После посадки россиянин также проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции.
По решению суда мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Ему назначен административный арест на семь суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный суд назначил семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.
Также транспортные полицейские в аэропорту Сургута сняли с рейса пьяного пассажира из-за срыва вылета самолета.
Кроме того, в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала иностранца за нарушение порядка на борту рейса из Стамбула.