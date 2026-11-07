Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» за счет четырех очков Капризова и гола Шабанова

Tекст: Дмитрий Зубарев

В составе победителей отличились российские форварды Кирилл Капризов и Максим Шабанов, а также Куинн Хьюз и Зак Богосян. У гостей единственную шайбу забросил Маклин Селебрини с передачи россиянина Дмитрия Орлова, передает РИА «Новости».

Капризов, признанный второй звездой матча, помимо заброшенной шайбы отдал три голевые передачи. В текущем сезоне 29-летний нападающий набрал 30 очков (16 голов и 14 передач) в 18 играх, заняв третье место в гонке бомбардиров и сохранив лидерство среди снайперов чемпионата.

Благодаря этой победе, ставшей третьей подряд, «Миннесота» с 27 очками возглавила турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками находится на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В других встречах дня «Баффало Сэйбрз» на своем льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:2), а «Калгари Флэймз» уступил дома «Анахайм Дакс» (3:5), несмотря на результативную передачу российского защитника Яна Кузнецова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в победном матче «Миннесоты» против «Юты».

Нападающий отличился в игре с «Сиэтл Кракен».

Капризов вошел в тройку лучших игроков недели в НХЛ.