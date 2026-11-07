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    7 ноября 2026, 06:34 • Новости дня

    МИД обвинил НАТО и ЕС в разрушении системы безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Спровоцированный НАТО и ЕС кризис в Европе перечеркнул прежнюю архитектуру безопасности и потребовал от Москвы решительных мер, заявило Министерство иностранных дел России в аналитическом материале «Об усилиях СССР и России по утверждению коллективной безопасности».

    МИД в материале, опубликованном на сайте ведомства, заявил, что кризис потребовал от России ответных защитных шагов в виде специальной военной операции, чем была подведена черта под прежней системой безопасности в Европе.

    В документе подчеркивается, что Россия и ранее Советский Союз на протяжении десятилетий предлагали проекты коллективной безопасности в Европе и Евразии, но инициативы по созданию единого договорно-правового пространства отвергались Западом, который расширял НАТО, блокировал адаптацию ДОВСЕ, сводил на нет венские меры доверия и выходил из ключевых договоров об ограничении вооружений.

    «У России, как и ее предшественника СССР, никогда не наблюдалось дефицита доброй воли в вопросах, касающихся международного сотрудничества в интересах обеспечения коллективной безопасности», – отмечается в материале.

    МИД напоминает о вкладе СССР в создание ООН, ОБСЕ и разрядку между СССР и США, а также о послевоенных предложениях по общеевропейскому договору и даже готовности вступить в НАТО, которые были отвергнуты западными странами, предпочитавшими сохранять и наращивать военные блоки.

    В качестве альтернативы нынешней модели Москва продвигает инициативу президента России Владимира Путина по формированию в Евразии новой архитектуры равной и неделимой безопасности, в развитие которой в сентябре 2026 года Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мьянма и Таджикистан объявили о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности, призванной объединить механизмы сотрудничества вокруг принципов суверенного равенства, цивилизационного многообразия и отказа от доминирования одной державы или группы государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности в Минске заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В пятницу Вашингтон заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 14:34 • Новости дня
    Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака

    Рассекречены документы об отказе реабилитировать адмирала Колчака

    Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 году отказался реабилитировать адмирала Александра Колчака из-за свидетельств массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Об этом свидетельствуют рассекреченные документы по делу адмирала, представленные на выставке «Колчак. История от первого лица» Национального центра исторической памяти при президенте РФ в Омске, передает ТАСС.

    «В имеющихся архивных материалах содержатся достаточные доказательства, подтверждающие выдвинутые против него обвинения. В частности, сам Колчак А.В. на одном из допросов показал, что по его инициативе <…> были расширены права воинских должностных лиц по применению репрессий к гражданскому населению, отрицательно относившемуся к администрации Колчака», – говорится в решении суда.

    Суд учел, что Колчак разрешил сжигать населенные пункты и расстреливать заложников при подозрении в лояльности к большевикам. Также в материалах содержатся показания соратника адмирала Александра Сыромятникова о намеренном затоплении барж с пленными красноармейцами и другие свидетельства преступлений против рабочего класса.

    Из уголовного дела также следует, что перед казнью 7 февраля 1920 года советские органы госбезопасности не успели полностью допросить Колчака. Расстрел был произведен по постановлению Иркутского реввоенкомитета в связи с попытками белогвардейцев отбить адмирала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее историк Станислав Сливко объяснил недовольство Токио памятником советскому солдату нежеланием Японии признавать ответственность за преступления милитаризма.

    Также Александра Колчака назвали сохранившим честь и верность служению России до конца жизни.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    6 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    @ Кристина Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось немного времени, после чего регион сможет полноценно заняться развитием экономики.

    России осталось очень немного времени до победы в СВО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

    «Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР пригласил молодых специалистов приехать в республику. Пушилин отметил крайнюю востребованность таких кадров и пообещал создать все необходимые условия для молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о продвижении российских войск вдоль реки Казенный Торец для срезания выступа позиций украинской армии. Глава региона охарактеризовал противостоящих российским военным неонацистов как зверье без моральных устоев.

    В воскресенье Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    ВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России
    ВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В реестр поврежденных Вооруженными силами Украины объектов культурного наследия России вошли свыше 400 памятников в 16 регионах, сообщил первый зампред Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Денис Юдин.

    «Сейчас в реестре около 16 регионов и, как я сказал, более 400 объектов культурного наследия. Степень повреждения совершенно разная», – заявил Юдин, передает ТАСС.

    Большинство объектов имеют среднюю степень повреждения из-за попадания пуль или осколков снарядов и подлежат ремонту, однако некоторые памятники разрушены полностью. Сбор данных ведется с весны 2025 года по поручению президента России, список планируется сделать публичным в ближайшее время.

    Данные будут вноситься на платформу, сформированную на базе Национального центра исторической памяти. В наполнении реестра смогут участвовать общественные организации и граждане в рамках общественного мониторинга с учетом мер безопасности.

    Обсуждение путей восстановления памятников и создания «Белой книги» прошло на форуме «Территория памяти» в Донецке. В мероприятии приняли участие представители регионов Донбасса и Новороссии, а также Москвы, Воронежской области, Краснодарского края и других субъектов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале оценки ущерба экспертами в Константиновке только после полного разминирования города.

    В прошлом году Денис Пушилин заявил о планах восстановить поврежденные храмы.

    В четырех районах Донецка стартовали работы по восстановлению поврежденных домов и социальных объектов.

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    6 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи активов под временное управление, напомнив, что курение убивает.

    Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

    «Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

    Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

    В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.

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    6 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    Reuters: «Михаил Андропов» взял ответственность за «минирование» рейсов в Европе
    @ Tom Little/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Ирландии и Болгарии редакции СМИ получили электронные письма от человека, назвавшегося Михаилом Андроповым, который взял на себя ответственность за волну ложных сообщений о минировании пассажирских рейсов в Европе, пишет Reuters.

    Сообщения поступили болгарскому телеканалу Nova TV и ирландской вещательной компании RTE, которая эвакуировала свои офисы, пишет Reuters. В них содержались угрозы атак на транспортные средства по всей Европе. Британская телекомпания Sky также заявила о получении угрозы.

    В четверг авиакомпании и аэропорты Италии получили письма с угрозами от имени группы «Мужское государство» (признана экстремистской и запрещена в Росиии), хотя их происхождение подтвердить не удалось. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это похоже на гибридную агрессию и психологическую войну.

    Многие чиновники связывают кампанию с поддержкой Европой Украины, обвиняя Москву в «гибридных» диверсиях. Москва категорически отвергает эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе привели к экстренным посадкам.

    Правоохранительные органы Чехии приступили к осмотру нескольких пассажирских лайнеров в международном аэропорту Праги после получения анонимных сообщений о бомбах.

    Волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

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    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине

    Эксперт Анпилогов: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями

    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация с энергетикой и логистикой на Украине грозит возвращением крупных городов к бытовым условиям 500-летней давности. Остановка работы энергосистемы может привести к замерзанию людей в своих квартирах и вспышкам тяжелых заболеваний, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Киеве сообщили об энергетическом коллапсе.

    «На Украине электроэнергия дается на три – пять часов в сутки. Веерные отключения идут по графику и без. Выведены из строя основные генерирующие маневренные мощности, обеспечивающие устойчивость и адаптивность энергосистемы», – рассказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, на Украине прекратили работу практически все ТЭЦ, предназначенные для комбинированного производства энергии, а также существенная часть ГЭС Днепровского каскада и других рек. «Фактически в стране остались только атомные станции, которые, впрочем, крайне плохо подходят для управления мощностью в суточном, а тем более – в почасовом ритме», – продолжил спикер.

    «Украина давно зависела от энергетических перетоков с территории Евросоюза. Сейчас ситуация с импортом также обострилась ввиду поражения высоковольтных подстанций с напряжением 700 кВ. Россия выбивает так называемое становое распределение электроэнергии», – детализировал собеседник.

    Ситуация грозит Украине тяжелыми последствиями, предупредил эксперт. «Существовать в таком режиме можно достаточно долго, но условия жизни при этом будут неуклонно и стремительно ухудшаться. Отсутствие электричества приведет к остановке насосов, перекачивающих канализационные стоки. Рано или поздно это вызовет вспышку заболеваний в Киеве и других крупных городах, вплоть до холеры и дизентерии», – отметил спикер.

    «Часть населения будет вырубать деревья и кустарники на городских улицах и устанавливать в квартирах буржуйки. Некоторые переселятся из своих квартир в заброшенные дома с печным отоплением. Мои украинские знакомые прошлую зиму провели в палатке, установленной в их же спальне. Только так они могли согреться», – поделился Анпилогов.

    Эксперт также не исключил, что украинцы переймут опыт азиатских населенных пунктов с коллективным приготовлением еды на придомовых территориях. «Жизнь населения Украины, без преувеличения, рискует в скором времени уподобиться бытовым условиям крестьянской избы XVI века», – указал собеседник.

    При этом, заметил он, помощь Европы кардинальным образом не изменит ситуацию. «Установка генераторов носит очаговый характер. Резервная генерация на жидком топливе серьезно зависит от логистики и наличия энергоносителей, которые, как известно, в приоритетном порядке используются для военных нужд», – пояснил спикер.

    «Что касается высоковольтных трансформаторов, то это сложное устройство, которое изготавливается специалистами для конкретных участков энергосистемы. Украинские власти не смогут приехать в Испанию и как в супермаркете купить необходимое оборудование», – продолжил Анпилогов.

    «К тому же трансформаторы – это довольно габаритные устройства размером с частный жилой дом. Перевезти их на Украину и начать установку незаметно для российской стороны будет практически невозможно. Они являются максимально удобными целями для наших военных», – добавил эксперт.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар БПЛА по аккумуляторному парку в Белой Церкви в Киевской области, сообщило Минобороны в своем канале в Max. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Киев в ночь на пятницу практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ. В некоторых правобережных районах действуют экстренные и аварийные отключения света. Судя по опубликованным кадрам панорамы жилых массивов, свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры.

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил: восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева – «под большим вопросом».

    По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции. В обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита он заявил, что страна нуждается в трансформаторах, кабелях, современном электротехническом оборудовании и различных генераторах – как дизельных, так и газовых, и попросил латиноамериканские страны и Испанию «срочно» помочь, передает РБК.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины. Вскоре министерство энергетики республики сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на АЭС из-за масштабных повреждений.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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