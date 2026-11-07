Tекст: Антон Антонов

МИД в материале, опубликованном на сайте ведомства, заявил, что кризис потребовал от России ответных защитных шагов в виде специальной военной операции, чем была подведена черта под прежней системой безопасности в Европе.

В документе подчеркивается, что Россия и ранее Советский Союз на протяжении десятилетий предлагали проекты коллективной безопасности в Европе и Евразии, но инициативы по созданию единого договорно-правового пространства отвергались Западом, который расширял НАТО, блокировал адаптацию ДОВСЕ, сводил на нет венские меры доверия и выходил из ключевых договоров об ограничении вооружений.

«У России, как и ее предшественника СССР, никогда не наблюдалось дефицита доброй воли в вопросах, касающихся международного сотрудничества в интересах обеспечения коллективной безопасности», – отмечается в материале.

МИД напоминает о вкладе СССР в создание ООН, ОБСЕ и разрядку между СССР и США, а также о послевоенных предложениях по общеевропейскому договору и даже готовности вступить в НАТО, которые были отвергнуты западными странами, предпочитавшими сохранять и наращивать военные блоки.

В качестве альтернативы нынешней модели Москва продвигает инициативу президента России Владимира Путина по формированию в Евразии новой архитектуры равной и неделимой безопасности, в развитие которой в сентябре 2026 года Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мьянма и Таджикистан объявили о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности, призванной объединить механизмы сотрудничества вокруг принципов суверенного равенства, цивилизационного многообразия и отказа от доминирования одной державы или группы государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности в Минске заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

В пятницу Вашингтон заявил о необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

