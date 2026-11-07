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    7 ноября 2026, 04:14 • Новости дня

    Трамп подтвердил удар США по острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы наносим небольшие удары, но они выводят объекты из строя. Они соорудили небольшую зенитную установку, и мы вывели ее из строя примерно за 15 минут, может быть, за пять», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотник MQ-9 над островом Кешм.

    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    6 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Иранский Совбез раскрыл содержание переданного Путину послания Хаменеи

    Совбез Ирана: Послание Хаменеи к Путину касалось двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это послание содержало положения и видение Ирана касательно двусторонних отношений, а также перспективы этого сотрудничества и взаимодействия, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Моджтабы Хаменеи», – цитирует чиновника РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Встреча Путина с секретарем Совбеза Ирана Мохсеном Резаи, на которой было передано послание, длилась около трех часов, добавил Багери Кяни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В четверг Мохсен Резаи передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В прошлом месяце президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве обсудили возвращение российского персонала на атомную электростанцию «Бушер».

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    6 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: Иран сбил 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные перехватили и уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Очередной беспилотник был уничтожен с помощью новой системы ПВО КСИР в небе над иранским островом Кешм, передает ТАСС. В КСИР уточнили, что сбитый аппарат является разведывательно-ударным беспилотником армии США семейства MQ-1.

    Отмечается, что череда неудачных разведывательных миссий США «легла тенью на командование» Брэда Купера. Бойцы КСИР постоянно отслеживают действия авиации и схемы полетов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм. Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции заявило об уничтожении двух американских беспилотников к югу от острова.

    На прошлой неделе два рыбака пропали без вести в результате атаки беспилотника к югу от острова Кешм.

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    6 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Иранский депутат пригрозил нефтью по 150 долларов в случае атаки США

    Tasnim: Депутат Ирана предрек цену на нефть в 150 долларов из-за атак США

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил, что возобновление боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики приведет к росту мировых цен на нефть до 150 долларов.

    Делигани заявил, что возобновление ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива спровоцирует масштабный ответ Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    «В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима ответ Исламской Республики Иран будет таков, что ракеты достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за 150 долларов», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном.

    В четверг постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон возложил ответственность за решение об ударе по исламской республике на Вашингтон.

    В среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    6 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Путин получил послание от верховного лидера Ирана

    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи получил послание от верховного лидера республики Моджтабы Хаменеи.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи во время визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи», – говорится в сообщении Кремля.

    Накануне информацию о передаче послания по итогам контактов распространили официальные иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода.

    В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече Владимира Путина с Мохсеном Резаи.

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    6 ноября 2026, 12:50 • Новости дня
    В Кремле объяснили отсутствие информации об итогах встречи Трампа и Дмитриева

    Песков сообщил об отсутствии у Кремля данных о встрече Трампа и Дмитриева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не располагает информацией об итогах встречи американского лидера Дональда Трампа со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

    Информация о результатах встречи президента США Дональда Трампа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Москву еще не поступила, передает РИА «Новости».

    «Нет, он пока еще не вернулся, поэтому мы пока еще не располагаем информацией», – заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу рассказать о результатах встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о позитивной оценке Кремлем встречи первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    В четверг Кремль объявил о решении визовых вопросов для участия российских делегатов в мероприятии.

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    6 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин обсудил с секретарем Совбеза Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие двустороннего сотрудничества и обстановка на Ближнем Востоке стали главными темами встречи президента России Владимира Путина и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

    «Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Кроме того, в Кремле подтвердили передачу Путину послания от верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В четверг Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке по телефону.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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    6 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии у Кремля деталей плана Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле нет подробностей масштабного мирного соглашения, о котором заявил президент США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, никаких подробностей нет», – заявил Песков, отвечая на вопрос, о каком именно соглашении идет речь и на какой стадии оно находится, передает РИА «Новости».

    Песков также отметил, что Москва пока не получала идей от европейских стран по архитектуре европейской безопасности.

    При этом он добавил, что диалог с Европой по вопросам взаимной безопасности рано или поздно потребуется, так как речь идет о будущей системе безопасности континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неизбежности обсуждения будущей системы безопасности с европейскими государствами.

    В конце октября Песков сообщил об отсутствии участия Европы в переговорах по украинскому урегулированию.

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    7 ноября 2026, 00:02 • Новости дня
    США отрезали криптобиржу MEXC Global от своей финансовой системы

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина сообщило, что закрыло доступ криптовалютной бирже MEXC Global к финансовой системе США за проведение транзакций в интересах России, Ирана и КНДР.

    Ведомство выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств с участием MEXC Global. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации документа, сообщает Минфин США.

    «Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо получаете доступ к финансовой системе США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Он добавил, что Вашингтон продолжит перекрывать Тегерану пути обхода американских санкций с использованием цифровых активов.

    По данным министерства, с мая 2021 года по май 2026 года биржа провела незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов. Из них почти 1,5 млрд долларов связаны с обходом антироссийских санкций, в том числе через операции с подсанкционными компаниями Garantex и Grinex. Платформа также способствовала переводу около 1 млрд долларов для иранских структур и помогала КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.

    В конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

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    7 ноября 2026, 01:19 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана были слышны звуки взрывов, сообщил телеканал Press TV.

    Взрывы произошли на острове Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил о перехвате американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    Во вторник американские военные нанесли по острову удар, заявив, что сделали это в ответ на обстрел своего самолета.

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    7 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Иран сбил американский беспилотник MQ-9

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Силы ПВО перехватили и уничтожили американский дрон над островом Кешм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли на острове Кешм.

    В пятницу иранские военные уничтожили 16-й американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм.

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