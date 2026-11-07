Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

Tекст: Антон Антонов

Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

«Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.