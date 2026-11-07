Tекст: Антон Антонов

«Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.