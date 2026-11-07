Иран сбил американский беспилотник MQ-9

Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

Tекст: Мария Иванова

«Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.