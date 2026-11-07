Отец Меган Маркл предстал перед судом Флориды за детскую порнографию

Tекст: Антон Антонов

Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом в Тампе, пишет People.

На слушании во Флориде 82-летний Маркл-старший не стал заявлять о признании или непризнании вины, официальное предъявление обвинений состоится в Калифорнии позднее. Мужчину отпустили под подписку о невыезде в дом престарелых во Флориде, где он был задержан, обязав сдать паспорт. В зал суда отца Меган Маркл привезли в инвалидной коляске.

В Министерстве юстиции США сообщили об обнаружении у Маркла-старшего интимных фотографий себя с несовершеннолетними девочками в двух арендованных складах в районе Лос-Анджелеса. Власти обыскали помещения после показаний свидетеля о наличии материалов с сексуальным насилием над детьми в доме мужчины на Филиппинах и на складах в Калифорнии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США по делу о хранении детской порнографии.

На прошлой неделе британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца жены принца Гарри.

В прошлом месяце полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.