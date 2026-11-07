В ДТП с лошадьми в Оренбургской области погибли три человека

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел на 111-м км автодороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница Казахстана, где водитель автомобиля Chery Tiggo 9 при движении по трассе совершил наезд на лошадей, передает ТАСС.

«В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, один пассажир находится в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при столкновении двух легковых автомобилей в Оренбургской области три человека погибли, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.

В сентябре при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе рядом с поселком Домбаровский в Оренбургской области шесть человек получили травмы.