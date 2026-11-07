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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня

    Греция поддержала работы французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    6 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Житель Турции убил восемь человек из-за долга за комбайн

    Житель Турции убил восемь человек после конфликта из-за сгоревшего комбайна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой провинции Афьонкарахисар местный житель Ариф Сефа Оздемир застрелил восемь человек в результате конфликта вокруг долга за сельскохозяйственную технику.

    В прошлом году мужчина приобрел зерноуборочный комбайн за 40 тыс. евро, однако техника по неизвестным причинам загорелась в поле и стала непригодна для использования, пишет ТАСС со ссылкой на газету Karar.

    Продавец потребовал от покупателя выплатить долг в размере 11 тыс. евро, тогда как Оздемир оценивал оставшуюся сумму максимум в 4 тыс. евро. Из-за обострения разногласий мужчина застрелил трех человек из помпового ружья.

    Убийства еще пяти человек злоумышленник совершил ради кражи их автомобилей.

    Подозреваемого задержали после перестрелки с жандармерией в соседней провинции Эскишехир. В ходе столкновения пострадали двое силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция турецкой провинции Эскишехир задержала подозреваемого в убийстве не менее девяти человек.

    Ведомство местного губернатора сообщило о гибели восьми человек в результате стрельбы.

    В провинции Афьонкарахисар преступник скрылся на автомобиле после вооруженного нападения на людей.

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    6 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС

    Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявил о вреде помощи Киеву для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны, финансируя Украину, усиливают топливный кризис внутри ЕС и отдаляют перспективу мирного урегулирования, заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Это абсолютно неверно», – сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала France 2 в ответ на утверждение ведущего о том, что «помощь Украине позволяет защищать европейцев и Францию», передает ТАСС.

    Политик отметил, что украинский конфликт является причиной роста цен на дизель и других проблем во Франции. Он напомнил, что мирное урегулирование было возможно после переговоров в Стамбуле в начале конфликта, однако Владимир Зеленский «потащил свой народ на мясорубку». Дюпон-Эньян также обратил внимание на то, что Зеленский «уже много месяцев не проводит выборы» и «похищает молодых людей для отправки на фронт».

    «В какой-то момент надо суметь остановить конфликт. Ведь если мы попросим французов финансировать все войны в мире, то что сами будем делать? Мы не можем восстановить порядок в Марселе, Страсбурге, Бресте и Нанте, но хотим отправить солдат на Украину?! Это безумие!» – заявил лидер партии «Вставай, Франция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за немедленное прекращение финансовой и военной помощи Украине после появления информации о пыточной под Киевом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Также премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о планах крупного финансирования военной и гражданской помощи Украине.

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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

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    6 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Во Франции из-за угрозы взрыва экстренно сели четыре самолета

    AFP: Во Франции экстренно посадили четыре самолета из-за угрозы взрыва

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре пассажирских рейса совершили вынужденную посадку во Франции после сообщений о возможной угрозе взрыва, заявили в канцелярии французского премьер-министра Себастьена Лекорню.

    Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, а четвертый – в Бордо, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Все приземления прошли без происшествий, в настоящее время лайнеры обследуют саперы. «Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, которые затронули всю Европу», – заявили в канцелярии Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов в Европе.

    В четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов.

    Следовавший из Дублина в Рим пассажирский лайнер Airbus A320 направился на военную базу во Франции после сообщения о бомбе.

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    6 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы

    Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Созданная десятки лет назад международная архитектура безопасности фактически потерпела банкротство, о чем свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.

    По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.

    Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

    Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.

    В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.

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    6 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил выйти из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса и отказ от высоких оборонных расходов.

    В предвыборной программе кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона содержится пункт о немедленном выходе из объединенного командования военного блока НАТО, а затем и из самой организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.

    При этом предполагается, что Париж продолжит оказывать помощь странам Евросоюза в рамках действующих договоров. В программе также нет упоминаний о прекращении поддержки Украины, однако Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения конфликта.

    Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не преодолеет барьер в 50% голосов, победитель определится во втором туре 2 мая.

    Ранее в пятницу другой кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри ЕС из-за финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябрьский опрос института Cluster 17 зафиксировал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%.

    Основатель партии «Непокорившаяся Франция» назвал выход из Североатлантического альянса условием для успешного завершения украинского конфликта.

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    6 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом во Франции

    Figaro: Два человека погибли при аварии школьного автобуса во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Франции школьный автобус врезался в дерево, в результате чего погибли два человека и 16 получили ранения.

    На востоке Франции в коммуне Лан школьный автобус врезался в дерево на длинном прямом участке дороги. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

    По предварительным данным префектуры департамента Эн, жертвами аварии стали два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Травмы получили еще 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на юге Израиля водитель погиб при столкновении автобуса с трактором.

    В прошлом месяце во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш.

    В сентябре на острове Фогу в Кабо-Верде 25 человек погибли при падении школьного автобуса с обрыва.

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    6 ноября 2026, 05:20 • Новости дня
    Уровень доверия к Макрону упал до исторического минимума

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону опустился до рекордно низких 13%, побив антирекорд его предшественника Франсуа Олланда, свидетельствуют данные Elabe.

    Уровень доверия к президенту Франции достиг 13% в ноябре, что стало самым низким показателем за всю историю, пишет Les Echos.

    За один месяц рейтинг французского лидера упал на 4 процентных пункта, а с августа снижение составило 11. Издание отмечает, что ни один глава государства ранее не сталкивался с таким низким уровнем доверия граждан.

    Журналисты приводят для сравнения данные за ноябрь 2016 года, когда рейтинг Франсуа Олланда опустился до 14%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции выступил с экстренным обращением к нации из-за крупнейшей за последние годы волны погромов и грабежей.

    СМИ назвали республику самым слабым звеном еврозоны из-за многолетних масштабных трат государства.

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    6 ноября 2026, 11:12 • Новости дня
    Британка Мартин Роуз стала креативным директором Balenciaga

    Мартин Роуз назначена новым креативным директором дома моды Balenciaga

    Tекст: Мария Иванова

    Британский модельер Мартин Роуз назначена новым креативным директором французского дома моды Balenciaga, сменив на этом посту итальянского модельера Пьерпаоло Пиччоли.

    Об этом решении говорится в заявлении группы компаний Kering, в которую входит бренд, передает ТАСС.

    Пьерпаоло Пиччоли был назначен креативным директором дома моды в 2025 году.

    «Kering и Balenciaga рады объявить о назначении Мартин Роуз креативным директором, что знаменует собой новую главу в творческой эволюции дома моды», – заявили в компании.

    В Kering отметили, что Роуз обладает «самобытным творческим языком, основанным на субкультуре, музыке, идентичности и социальных кодах одежды».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг наследники итальянского модельера Джорджио Армани решили сохранить контроль над одноименным домом моды.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    6 ноября 2026, 10:18 • Новости дня
    Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель в Босфорском проливе

    Береговая охрана Турции спасла экипаж севшего на мель в Босфоре сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Управление береговой охраны Турции сообщило о спасении 13 членов экипажа сухогруза, который направлялся из турецкого порта на Украину и сел на мель в проливе Босфор из-за неполадок с двигателем.

    В проливе Босфор в ночь на пятницу сел на мель сухогруз, который следовал из Турции на Украину, передает РИА «Новости».

    Турецкое управление береговой охраны уточнило, что 97-метровое судно BYB OTHELLO вышло из Коджаэли. У сухогруза возникли неполадки с двигателем, из-за чего он оказался на мели близ стамбульского района Анадолу Фенери.

    Сложные погодные условия не позволили спасателям подойти к судну на лодках. Чтобы безопасно эвакуировать 13 членов экипажа, специалисты применили специальную канатную систему с люлькой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В октябре севший на мель во время шторма буксир сняли с мелководья в Анапе.

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    6 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Власти Турции запланировали физический пуск первого блока АЭС «Аккую» на декабрь

    Глава Минэнерго Турции заявил о запуске первого реактора АЭС «Аккую» в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что физический пуск первого реактора АЭС «Аккую» состоится в течение ближайших нескольких недель.

    Первый реактор начнет работу после успешного завершения сотен текущих испытаний, передает РИА «Новости».

    «Наша цель, безусловно, запуск в течение декабря, мы планируем физический пуск реактора в ближайшие несколько недель», – заявил Байрактар.

    Помимо этого, Анкара продолжает переговоры по выбору подрядчиков для строительства второй и третьей атомных электростанций. Власти страны обсуждают проекты с Росатомом, а также с представителями Канады, Южной Кореи и Китая. Окончательное решение будет принято в следующем году с учетом финансового обоснования и текущей загруженности компаний.

    Также Турция планирует к 2040 году увеличить суммарную мощность ветряных и солнечных электростанций с 45 гигаватт до 175 гигаватт. Столь существенный рост генерации потребуется для обеспечения энергией стремительно растущего парка электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей возможное участие в строительстве атомной электростанции в Синопе.

    Ранее оборудование второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую» выдержало гидравлические испытания на прочность.

    Также министр энергетики Турции сообщил о проведении более тысячи предпусковых испытаний на первом блоке станции.

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