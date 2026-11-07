Фицо пригрозил ЕС судом из-за угрозы запрета российской нефти

Tекст: Антон Антонов

Фицо напомнил, что Братислава уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, которая предусматривает прекращение поставок российского газа в Словакию в 2027 году, передает РИА «Новости».

«Если придет решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем, по всей видимости, и это решение атаковать в соответствующем суде», – заявил он.

В Братиславе работает нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти. Сырье для предприятия закупает венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит завод, при этом транзит российской нефти в Словакию осуществляется по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на запрет закупки российского газа.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление исключения из санкций против российской нефти как минимум на один год.