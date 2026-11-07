США отрезали криптобиржу MEXC Global от своей финансовой системы

Tекст: Антон Антонов

Ведомство выпустило приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям осуществлять переводы средств с участием MEXC Global. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации документа, сообщает Минфин США.

«Финансовые учреждения не могут усидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо получаете доступ к финансовой системе США», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он добавил, что Вашингтон продолжит перекрывать Тегерану пути обхода американских санкций с использованием цифровых активов.

По данным министерства, с мая 2021 года по май 2026 года биржа провела незаконные транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов. Из них почти 1,5 млрд долларов связаны с обходом антироссийских санкций, в том числе через операции с подсанкционными компаниями Garantex и Grinex. Платформа также способствовала переводу около 1 млрд долларов для иранских структур и помогала КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о штрафах более 1,2 млрд долларов для Bank of America за многолетние сбои в выявлении и сообщении о подозрительных финансовых операциях.

В конце сентября США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.

