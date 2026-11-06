Китайские зрители встретили российских фигуристов плакатом «Русские, вперед!»

Появление надписи на русском языке стало знаком поддержки отечественных атлетов. Все собравшиеся на ледовой арене зрители тепло встретили спортсменов, передает РИА «Новости».
Ранее стали известны промежуточные результаты турнира. По итогам короткой программы на китайском этапе серии Евгений Семененко занял третье место. Его соотечественник Владислав Дикиджи показал четвертый результат.
Во время проката Евгения Семененко на международных соревнованиях в Японии местные зрители тепло встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.
Фигуристка Камилла Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Казани. Российская спортивная пара – Полина Шешелева и Егор Карнаухов – блестяще выступила на международных соревнованиях в китайском городе, набрав по сумме двух программ 191,84 балла.