Стивен Миллер назначен на пост главы аппарата Белого дома

Tекст: Антон Антонов

Миллер приступит к новым обязанностям в понедельник, 9 ноября, передает РИА «Новости».

На этой должности Миллер сменит Сьюзи Уайлс. Уайлс подтвердила свой уход из администрации США. В сентябре она объявила о победе над онкологическим заболеванием и полном излечении от рака груди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неожиданностью для окружения президента США стала отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее место заняла Кэти Захария, которая покинула пост через пять дней после назначения.