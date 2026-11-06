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    6 ноября 2026, 22:24 • Новости дня

    Галактионов уволен с поста главного тренера «Локомотива»

    Нагорных заявил об увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

    «Локомотив» в пятницу уступил дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1 и опустился на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 14 матчах чемпионата железнодорожники одержали лишь две победы при пяти ничьих и семи поражениях, передает РИА «Новости».

    Нагорных поблагодарил Галактионова за четыре года работы и отметил, что клубу необходимо в кратчайшие сроки исправлять текущую турнирную ситуацию.

     Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действовал до конца 2028-го. В сезоне 2025/26 под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении прервать серию неудач в матче против «Рубина».

    В воскресенье футболисты «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России.

    В прошлом месяце Михаил Галактионов не исключил своего ухода в отставку после поражения от ЦСКА в Кубке России.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    6 ноября 2026, 14:34 • Новости дня
    Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака

    Рассекречены документы об отказе реабилитировать адмирала Колчака

    Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 году отказался реабилитировать адмирала Александра Колчака из-за свидетельств массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.

    Об этом свидетельствуют рассекреченные документы по делу адмирала, представленные на выставке «Колчак. История от первого лица» Национального центра исторической памяти при президенте РФ в Омске, передает ТАСС.

    «В имеющихся архивных материалах содержатся достаточные доказательства, подтверждающие выдвинутые против него обвинения. В частности, сам Колчак А.В. на одном из допросов показал, что по его инициативе <…> были расширены права воинских должностных лиц по применению репрессий к гражданскому населению, отрицательно относившемуся к администрации Колчака», – говорится в решении суда.

    Суд учел, что Колчак разрешил сжигать населенные пункты и расстреливать заложников при подозрении в лояльности к большевикам. Также в материалах содержатся показания соратника адмирала Александра Сыромятникова о намеренном затоплении барж с пленными красноармейцами и другие свидетельства преступлений против рабочего класса.

    Из уголовного дела также следует, что перед казнью 7 февраля 1920 года советские органы госбезопасности не успели полностью допросить Колчака. Расстрел был произведен по постановлению Иркутского реввоенкомитета в связи с попытками белогвардейцев отбить адмирала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее историк Станислав Сливко объяснил недовольство Токио памятником советскому солдату нежеланием Японии признавать ответственность за преступления милитаризма.

    Также Александра Колчака назвали сохранившим честь и верность служению России до конца жизни.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    6 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    @ Кристина Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось немного времени, после чего регион сможет полноценно заняться развитием экономики.

    России осталось очень немного времени до победы в СВО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

    «Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР пригласил молодых специалистов приехать в республику. Пушилин отметил крайнюю востребованность таких кадров и пообещал создать все необходимые условия для молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о продвижении российских войск вдоль реки Казенный Торец для срезания выступа позиций украинской армии. Глава региона охарактеризовал противостоящих российским военным неонацистов как зверье без моральных устоев.

    В воскресенье Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Япония выразила протест послу России из-за решения по активам Japan Tobacco

    Kyodo News: МИД Японии выразил протест послу России из-за передачи активов JTI

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.

    Японская сторона заявила о несогласии с действиями Москвы в отношении имущества крупной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом замороженных российских активов.

    В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Российское подразделение конгломерата приступило к анализу последствий указа о передаче активов компании.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

    Комментарии (12)
    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


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