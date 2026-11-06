Галактионов уволен с поста главного тренера «Локомотива»

Нагорных заявил об увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»

Tекст: Вера Басилая

«Локомотив» в пятницу уступил дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1 и опустился на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 14 матчах чемпионата железнодорожники одержали лишь две победы при пяти ничьих и семи поражениях, передает РИА «Новости».

Нагорных поблагодарил Галактионова за четыре года работы и отметил, что клубу необходимо в кратчайшие сроки исправлять текущую турнирную ситуацию.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действовал до конца 2028-го. В сезоне 2025/26 под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении прервать серию неудач в матче против «Рубина».

В воскресенье футболисты «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России.

В прошлом месяце Михаил Галактионов не исключил своего ухода в отставку после поражения от ЦСКА в Кубке России.