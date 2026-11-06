Сирия направила инструкторов в Саудовскую Аравию для передачи боевого опыта

Tекст: Вера Басилая

Сирийские военные направлены в Саудовскую Аравию для обучения персонала, передачи боевого опыта и консультативной поддержки. По словам сирийского дипломата, о развертывании воинских контингентов на территории королевства речи не идет, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

Вместе с тем он не исключил расширения военного сотрудничества в будущем. Оно может включить пункты, предусмотренные Мекканским пактом – оборонительным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

«Сирийские инструкторы смогут помочь саудовским силам своим опытом в противостоянии вооруженным формированиям», – подчеркнул дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Сирия и Саудовская Аравия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны.

В конце октября Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту.

В августе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.