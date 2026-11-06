DPA: Суд над лидерами экстремистской группировки «рейхсбюргеров» начался в ФРГ

Tекст: Валерия Городецкая

Перед судом предстал основатель группировки, 61-летний Петер Фитцек, который в 2012 году провозгласил себя «верховным сувереном» и «божественным существом», передает ТАСС со ссылкой на DPA. На заседании он выразил протест против использования судом его гражданских паспортных данных, потребовав обращаться к нему как к «Петеру I, главе государства». Фигурантам вменяются сотни правонарушений, включая создание нелегальных квазигосударственных институтов, массовую подделку документов и уклонение от уплаты налогов. Общий ущерб оценивается в 10 млн евро.

«Деятельность группировки была напрямую направлена на упразднение действующего правопорядка ФРГ», – заявил старший прокурор Инго Кайзер. По данным обвинения, группировка функционировала как «альтернативное государство»: организаторы открыли собственный паспортный стол и ввели в оборот суррогатную валюту.

Доход организации приносили платные семинары по «выходу из государственной системы ФРГ» и распространение контента, основанного на теориях заговора. Зарплату сотрудникам руководство оформляло как «благотворительные пожертвования», игнорируя налоги и социальные отчисления. «Королевство Германия» также принимало крупные дары от единомышленников, включая денежные средства, земельные участки и около 7 кг золота, не уплачивая налог на дарение.

По материалам дела, «гражданами или подданными» вымышленного королевства числились около 6,3 тыс. человек, которым выдавались удостоверения личности, визуально схожие с официальными паспортами ФРГ. Слушания продлятся вплоть до сентября 2027 года.

Ранее число легально владеющих оружием экстремистов выросло в Германии.