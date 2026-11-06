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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня

    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    6 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи активов под временное управление, напомнив, что курение убивает.

    Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

    «Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

    Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

    В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

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    5 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации против роста цен, сообщает МВД страны, сообщает телеканал CNEWS со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

    Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.

    В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.

    В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.

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    4 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев

    Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.

    «Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    В сентябре зарубежные гости молодежного фестиваля в Екатеринбурге рассказали о привлекательности отечественного образования и традиционных семейных ценностей.

    Владимир Путин заявил о содействии переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями.

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    5 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации, организованной по призыву профсоюзов.

    Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.

    Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.

    В воскресенье в ходе масштабных протестов против повышения стоимости жизни во Франции пострадали по меньшей мере 60 человек.

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    5 ноября 2026, 22:21 • Новости дня
    Полиция Франции задержала почти 450 участников протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, сообщило Министерство внутренних дел Франции.

    «По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали», – приводит ТАСС со ссылкой на Figaro текст сообщения.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть скорректированы. МВД также пересмотрело в меньшую сторону свои оценки численности протестующих, снизив общее количество участников акций с 600 тыс. до 575 тыс. человек в рамках 193 манифестаций по Франции; в Париже министерство оценило число участников профсоюзной демонстрации в 65 тыс., тогда как префектура полиции ранее говорила о 75–80 тыс. человек.

    В Париже во время акций протеста на площади Нации произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция бросала в толпу шумовые гранаты, которые разрывались в непосредственной близости от протестующих, силовики наступали на сбитых с ног и лежащих на асфальте людей, одного манифестанта с поднятыми руками полицейский ударил дубинкой, еще один правоохранитель направил на группу протестующих гранатомет для запуска светошумовых снарядов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоялась одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации.

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

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    6 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Медведев: Маск поздно прозрел об ошибке с передачей Starlink Киеву

    Медведев заявил о позднем прозрении Маска после признания ошибки со Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой передачу терминалов Starlink украинским военным.

    Спутниковая связь применялась украинской стороной для ударов по гражданским объектам, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Всё Илон понимал с самого начала. Хотя, конечно, даже триллионер зависим от Белого дома и «глубинного государства», – заявил политик.

    По его словам, теперь бизнесмена смешивают с грязью и даже предлагают казнить за работу на Россию, как супругов Розенберг в период маккартизма. Медведев добавил, что Маску стало противно и он клеймит войну, участником которой сам стал.

    Зампред Совбеза заключил, что понять свои ошибки и покаяться всегда лучше, чем жить до конца дней иудой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    В прошлом месяце Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки по просьбе властей в Киеве.

    В мае МИД обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

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    4 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Военный самолет Франции приземлился в Польше у границы с Украиной

    Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы.

    Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.

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    5 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев не разделил восторг от решения CAS по российским хоккеистам

    Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что не испытывает восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.

    «Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Le Parisien: Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разгона участников демонстрации, пишет газета Le Parisien.

    Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. Правоохранители надеются, что оповещение с воздуха будет эффективнее, чем стандартные громкоговорители на автомобилях или на земле, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Задействовать новые БПЛА планируется на площади Нации, которая является конечным пунктом маршрута манифестантов, вышедших с площади Республики.

    Десятки тысяч человек участвуют в демонстрации против роста цен, организованной французскими профсоюзами. Участники требуют повышения зарплат и отказа властей от мер экономии. К протестам присоединились студенты и старшеклассники, требующие от Минобразования решить проблему нехватки преподавателей и жалующиеся на состояние учебных заведений.

    Аналогичные акции проходят в других городах. По оценкам МВД, к 13:00 по местному времени на протесты за пределами Парижа вышли около 270 тыс. человек, всего до конца дня ожидается участие 780 тыс. человек. Для охраны порядка задействованы 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе. В тот же день участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    На протесты во Франции вышли более 250 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На протесты в городах Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек, заявила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине.

    В общенациональной демонстрации во Франции приняли участие более 250 тыс. человек, сообщила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине. «К 13:00 (15:00 мск) мы насчитываем более 250 тыс. манифестантов в примерно 70 городах», – цитирует Бине РИА «Новости».

    По ее словам, в стране запланировано 260 протестных акций. Она добавила, что в течение дня число демонстрантов значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября.

    В тот же день отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке.

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    6 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС

    Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявил о вреде помощи Киеву для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны, финансируя Украину, усиливают топливный кризис внутри ЕС и отдаляют перспективу мирного урегулирования, заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Это абсолютно неверно», – сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала France 2 в ответ на утверждение ведущего о том, что «помощь Украине позволяет защищать европейцев и Францию», передает ТАСС.

    Политик отметил, что украинский конфликт является причиной роста цен на дизель и других проблем во Франции. Он напомнил, что мирное урегулирование было возможно после переговоров в Стамбуле в начале конфликта, однако Владимир Зеленский «потащил свой народ на мясорубку». Дюпон-Эньян также обратил внимание на то, что Зеленский «уже много месяцев не проводит выборы» и «похищает молодых людей для отправки на фронт».

    «В какой-то момент надо суметь остановить конфликт. Ведь если мы попросим французов финансировать все войны в мире, то что сами будем делать? Мы не можем восстановить порядок в Марселе, Страсбурге, Бресте и Нанте, но хотим отправить солдат на Украину?! Это безумие!» – заявил лидер партии «Вставай, Франция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за немедленное прекращение финансовой и военной помощи Украине после появления информации о пыточной под Киевом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Также премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о планах крупного финансирования военной и гражданской помощи Украине.

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