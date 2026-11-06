Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

Tекст: Вера Басилая

Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.