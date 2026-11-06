Netflix опубликовал тизер приквела сериала «Очень странные дела»

Tекст: Валерия Городецкая

В описании видеоролика сообщается, что события развернутся в Марионе до появления Хоукинса, передает РИА «Новости». Действие нового сериала будет происходить в 1955 году.

Премьера приквела запланирована на 2028 год. Оригинальный проект стартовал в 2016 году и завершился пятым сезоном в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал на территории России комбинированный товарный знак со своим названием и логотипом.

Летом платформа приобрела права на показ новых серий «Маши и Медведя» более чем в 100 странах.

В марте сервис подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Очень странные дела» (Stranger Things) в России.