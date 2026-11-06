Уголовное дело завели в Татарстане после гибели четырех человек в ДТП

СК: Дело завели в Татарстане после гибели трех взрослых и ребенка в ДТП

Tекст: Валерия Городецкая

Жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане стали трое взрослых и один ребенок, в связи с чем правоохранительные органы завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщило ведомство в Max.

«6 ноября 2026 года в Сармановском районе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Кроме того, в больницу доставлена находившаяся в автомобиле несовершеннолетняя 2010 г. р. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившейся автокатастрофы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, следователи допрашивают свидетелей и участников происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Сармановском районе Татарстана водитель и три пассажира автомобиля Lada Xray погибли при столкновении с грузовиком Volvo на встречной полосе.

Летом следственные органы в республике начали расследование после автокатастрофы в Зеленодольске с гибелью нескольких человек.

В апреле четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с тяжелым грузовиком на скоростной магистрали в Татарстане.