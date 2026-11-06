Прокуратура Колумбии сообщила о задержании двух россиян по запросу США

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что колумбийские правоохранительные органы задержали россиян во исполнение ордера, выданного судом Восточного округа Луизианы, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Хазов отвечал за координацию логистики наркотических грузов, а Жикарев занимался приобретением и оборудованием парусных судов, а также подбором их экипажей. Международная преступная организация действовала на атлантическом побережье Колумбии и переправляла кокаин из Боготы и Медельина в США и страны Европы.

Следствие связывает задержанных с партией в 77 кг кокаина, обнаруженной американскими властями в мае 2025 года в штате Луизиана. Хазова задержали в Картахене, а Жикарева – в Медельине при поддержке военно-морских сил Колумбии и американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). О задержаниях уведомят американскую сторону по дипломатическим каналам для начала официальной процедуры экстрадиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце колумбийские правоохранительные органы предотвратили отправку в Европу 7,6 т кокаина.

В 2025 году Генпрокуратура России сообщила о привлечении жительницы Белгородской области к суду за попытку организации перевозки морским судном 8,7 т кокаина из Венесуэлы.