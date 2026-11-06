Неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий

Le Parisien: Во Франции неизвестные пытались поджечь лицей во время уроков

Tекст: Валерия Городецкая

Несколько человек, не имеющих отношения к учебному заведению, ворвались в здание, запустили фейерверк и подожгли туалетную бумагу и мусорные урны, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

От взрыва пиротехники никто не пострадал. Действия нарушителей пресекли прибывшие на место сотрудники полиции, которые самостоятельно потушили возгорание.

Во время инцидента руководство лицея эвакуировало учащихся во внутренний двор. После происшествия занятия перевели в удаленный режим как минимум до полудня субботы. Полиции пока не удалось задержать нападавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во французском Лилле неизвестные подожгли ограду лицея имени Сезара Баджо.

В прошлом месяце участники протестов в Париже подожгли входную дверь лицея имени Воклена.