Глава Минздрава Белгородской области объявил об уходе в отставку

Министр здравоохранения Белгородской области Иконников покинул свой пост

Tекст: Валерия Городецкая

«Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в качестве министра здравоохранения Белгородской области. За эти годы мы вместе с медицинским сообществом и пациентами достигали результатов в повышении качества и доступности медицинской помощи», – написал Иконников в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет дефицит врачей в регионе снизился с 473 до 68 человек, а среднего медперсонала – с 641 до 46. Кроме того, строители капитально отремонтировали 79 объектов здравоохранения и возвели 75 новых зданий.

Бывший министр поблагодарил коллектив регионального и федерального Минздрава за поддержку, выразив уверенность в дальнейшем процветании Белгородской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Белгородской области ушло в отставку после официального вступления Александра Шуваева в должность губернатора.