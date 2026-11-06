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    6 ноября 2026, 21:03 • Новости дня

    Совет директоров «Роснефти» назвал размер рекомендованных дивидендов

    Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет директоров «Роснефти» определился с размером выплат акционерам по итогам работы за первые три квартала текущего года.

    На выплату промежуточных дивидендов по итогам работы за первые девять месяцев 2026 года российская нефтегазовая компания направит половину чистой прибыли, передает РИА «Новости».

    «Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 рублей 44 копейки на одну размещенную акцию», – сказано в сообщении компании.

    На эти цели рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО за первое полугодие 2026 года. Реестр на получение средств планируется закрыть 12 января 2027 года, а собрание акционеров пройдет 23 декабря в заочной форме.

    Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 200 млрд рублей, снизившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на выплаты акционерам планируется направить чуть более 100 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора на пять лет.

    В мае совет директоров «Газпрома» предложил обойтись без дивидендов за 2025 год.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.

    Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.

    Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

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    5 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    ЦБ сообщил о переходе экономики России в состояние перегрева

    Банк России заявил о перегреве российской экономики в третьем квартале 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    В третьем квартале 2026 года российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

    Российская экономика в третьем квартале вернулась к состоянию перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте Банка России.

    «По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены», – указано в сообщении.

    В Центробанке отметили, что на дисбаланс спроса и предложения указывает усиление инфляционного давления, подтверждаемое модельными оценками. Участники обсуждения ожидают постепенного закрытия разрыва выпуска по мере восстановления производственных мощностей при сдержанном росте внутреннего спроса.

    Для достижения этой цели необходимо сохранить сдерживающее влияние денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. 23 октября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре инфляционное давление в России оставалось на повышенном уровне.

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    4 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent упала ниже 94 долларов за баррель

    Мировые цены на эталонные марки нефти рухнули почти на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Цена нефти марки Brent на торгах опустилась ниже 94 долларов за баррель впервые с начала сентября, потеряв почти 10% стоимости.

    По состоянию на 20:32 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 9,49% относительно предыдущего закрытия и составила 93,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В то же время стоимость декабрьских фьючерсов на марку WTI опустилась на 8,89%, достигнув отметки 87,55 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продемонстрировали падение более чем на 4%.

    Во вторник стоимость барреля марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже 102 долларов.

    В понедельник цены на нефть ускорили падение до 6,5%.

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    5 ноября 2026, 01:56 • Новости дня
    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами

    Косачев заявил о похищении Мадуро американцами ради нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро для установления контроля над страной и ее нефтяными запасами, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Понятно, что его похищали не ради того, чтобы наладить ситуацию по той или иной криминогенной истории в международных отношениях. Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой, я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти – номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет», – заявил Косачев ТАСС.

    3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

    Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе новым судьей в уголовном процессе против Николаса Мадуро и его супруги назначили Аналису Торрес.

    Рассматривавший дело федеральный судья Элвин Хеллерстайн скончался в США в возрасте 92 лет. В октябре Мадуро и Флорес отказались признать вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток.

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    4 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель

    Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI подешевели более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть продемонстрировали падение более чем на 4%, в результате чего стоимость барреля марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 99 долларов.

    По состоянию на 19:04 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,61% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла 98,85 доллара за баррель. Таким образом, показатель опустился ниже отметки в 99 долларов впервые с 6 октября, передает РИА «Новости».

    В то же время декабрьские фьючерсы на марку WTI подешевели на 4,47%, в результате чего их цена составила 91,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже 102 долларов.

    В понедельник мировые цены на нефть ускорили падение до 6,5%. Фьючерсы на марку Brent опускались более чем на один процент.

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    4 ноября 2026, 18:47 • Новости дня
    Добыча нефти в США достигла исторического максимума

    Добыча нефти в США установила исторический рекорд в 14 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Добыча нефти в США по итогам недели, завершившейся 30 октября, достигла нового исторического максимума, составив 14,003 млн баррелей в сутки.

    Этот показатель увеличился на 11 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

    Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе, завершившейся 23 октября, и составлял 13,992 млн баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча находилась на уровне 13,736 млн баррелей.

    В августе, по окончательным данным, США добывали 13,94 млн баррелей в сутки, а предварительная оценка за сентябрь составила 13,96 млн баррелей. За весь прошлый год средняя добыча оценивалась в 13,66 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское Минэнерго пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы.

    В сентябре семь стран ОПЕК+ начали наращивать добычу нефти.

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    4 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по «Дружбе»

    Астана заявила о готовности возобновить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Казахстан имеет техническую возможность возобновить приостановленные с мая поставки нефти по трубопроводу «Дружба», он направил соответствующий запрос России, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», – цитирует Аккенженова ТАСС.

    В понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки дронов.

    Во вторник транспортировка этого ресурса по нефтепроводу возобновилась в штатном режиме после технического обследования.

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    4 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    В МВД предупредили о мошенничестве с праздничными выплатами

    МВД: Данные банковских карт стали красть под видом праздничных выплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники выманивают у граждан реквизиты банковских карт и коды из СМС под предлогом получения праздничных выплат, предупредили в МВД России.

    Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им положена праздничная выплата, которую можно получить на банковскую карту, передает ТАСС.

    Для начисления денег аферисты просят назвать реквизиты карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС. Получив эти данные, мошенники похищают денежные средства.

    В МВД рекомендовали прекращать разговор, если неизвестные просят назвать данные банковской карты и коды. Информацию о выплатах следует уточнять через официальные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили о выманивании кодов из СМС и распространении вирусов под предлогом индексации зарплат. Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей». Депутат Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.


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    5 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года

    Банк Англии впервые за три года повысил ключевую ставку до 4%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Банк Англии, выполняющий функции Центробанка Британии, впервые за три года повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов, до 4%.

    Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике, которое завершилось 4 ноября. Большинство членов комитета (восемь против одного) проголосовали за повышение ставки до 4%, один член выступил за повышение до 4,25%, передает ТАСС.

    Ставка была повышена впервые с августа 2023 года, что совпало с ожиданиями большинства экспертов лондонского Сити. Решение принято на фоне ускорения инфляции в Великобритании, которая в сентябре достигла 3,5% – самого высокого показателя за последние 11 месяцев.

    Ускорение темпов инфляции вызвано ростом цен на энергоносители вследствие войны США и Израиля против Ирана. При этом регулятор ставит цель удерживать инфляцию на уровне 2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальный банк Украины также принял решение увеличить учетную ставку до 16,5% годовых.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас страны,

    До этого банк Англии запустил масштабные общественные консультации по дизайну новой серии национальной валюты.

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    5 ноября 2026, 14:34 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам помогать заемщикам с финансовыми трудностями

    ЦБ посоветовал банкам проактивно решать проблемы заемщиков без посредников

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее помогать клиентам, испытывающим трудности с обслуживанием долга, чтобы избежать вмешательства недобросовестных посредников.

    Регулятор посоветовал банкам предлагать заемщикам возможные сценарии решения проблем, такие как уменьшение неустоек или отсрочка выплат, сообщается на сайте Банка России.

    ЦБ отметил, что банкам следует помогать клиентам преодолевать трудности напрямую, без участия так называемых раздолжнителей, которые часто создают завышенные ожидания, но своими советами лишь ухудшают положение заемщиков.

    В помощи могут нуждаться даже те, кто пока платит вовремя, но чье финансовое положение неустойчиво. Для консультаций ЦБ рекомендовал создать отдельный канал связи, чтобы заемщики могли напрямую обсуждать свои проблемы с учетом жизненной ситуации.

    Ранее Центробанк продлил рекомендации банкам по послаблениям для предпринимателей.

    В мае Центробанк сообщил о необходимости прямого обращения пострадавших от кредитных мошенников в микрофинансовые организации или бюро кредитных историй.

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    6 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Суд на Кубани арестовал нефть на атакованном вблизи Сочи танкере

    Суд Краснодарского края арестовал нефть с танкера «Афрамакс Рио»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на нефть с атакованного безэкипажными катерами танкера «Афрамакс Рио» в связи с неоплатой аварийно-спасательных работ.

    Морспасслужба подала иск с требованием арестовать спасенный груз танкера из-за неоплаты грузоперевозчиком проведенных работ, передает РИА «Новости». Суд постановил наложить арест на уцелевшую сырую нефть в пределах суммы 239,6 млн рублей.

    При этом Морспасслужба запрашивала вознаграждение в размере 753,8 млн рублей, что составляет 10% от совокупной стоимости груза, оцениваемой в 7,5 млрд рублей. Инстанция сочла арест всего объема несоразмерным объему оказанных услуг.

    В начале октября грузовладелец попросил организовать спасательную операцию. Специалисты потушили возгорание, предотвратили разлив нефтепродуктов и затопление судна, после чего отбуксировали его в Новороссийск. Счет на первый платеж направили 20 октября, однако оплата так и не поступила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Афрамакс Рио» получил сквозные повреждения балластного и грузового танков. В прошлом месяце танкер отбуксировали в безопасное место.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ущерба окружающей среде от выгоревшей нефти.

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