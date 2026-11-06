Совет директоров «Роснефти» назвал размер рекомендованных дивидендов

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию

Tекст: Тимур Шайдуллин

На выплату промежуточных дивидендов по итогам работы за первые девять месяцев 2026 года российская нефтегазовая компания направит половину чистой прибыли, передает РИА «Новости».

«Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 рублей 44 копейки на одну размещенную акцию», – сказано в сообщении компании.

На эти цели рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО за первое полугодие 2026 года. Реестр на получение средств планируется закрыть 12 января 2027 года, а собрание акционеров пройдет 23 декабря в заочной форме.

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 200 млрд рублей, снизившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на выплаты акционерам планируется направить чуть более 100 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора на пять лет.

В мае совет директоров «Газпрома» предложил обойтись без дивидендов за 2025 год.