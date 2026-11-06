Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.