Первый реактор румынской АЭС возобновил работу после остановки из-за засухи

Первый реактор румынской АЭС «Чернаводэ» возобновил работу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Производство ядерной энергии в Румынии достигло 74 МВт, что составляет 1,3% от общего объема выработки в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax.

Официального заявления о запуске реактора пока не было. Ожидается, что в субботу АЭС посетят премьер-министр Лука Никулеску и министр энергетики Думитру Кисэлицэ, которые после встречи с персоналом выступят перед прессой.

Реактор будет постепенно наращивать мощность и к вечеру 7 ноября достигнет нормальных параметров работы. Сроки запуска второго реактора зависят от уровня воды в Дунае, так как для охлаждения первого энергоблока требуются большие объемы воды.

Оба энергоблока АЭС мощностью по 700 МВт каждый были остановлены 28 июля и 13 августа из-за резкого снижения уровня воды в Дунае, вызванного засухой. Это было сделано для предотвращения повреждения систем охлаждения.

АЭС в Чернаводэ является единственной атомной электростанцией в Румынии и вырабатывает около 20% электроэнергии в стране. Она использует канадскую технологию Candu.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр энергетики Думитру Кисэлицэ допустил увеличение стоимости электроэнергии в Румынии на 27%.

В прошлом месяце власти Румынии решили сбрасывать воду из озер в Дунай для защиты охлаждающих насосов станции.

Летом министерство энергетики Румынии сообщило о возможном импорте до 2,3 тыс. мегаватт электроэнергии после остановки двух реакторов АЭС «Чернаводэ».