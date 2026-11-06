Дети в США получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

Newsweek: В США 15 детей получили на Хэллоуин конфеты с психоделиками

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе традиционного сбора сладостей 31 октября в одном из домов Сан-Диего детям в возрасте от года до шести лет раздали пакеты с жевательными конфетами, пишет ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Сопровождавшие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили наличие запрещенных веществ в сладостях. Они обратились в полицию, и последующий анализ подтвердил присутствие псилоцибина в составе конфет. Информации о том, успел ли кто-то из детей попробовать угощение, нет.

Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин. В их доме правоохранительные органы обнаружили наркотики, упаковочные материалы, а также винтовку, патроны и пистолет. Расследование инцидента продолжается.

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