Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы КС

В судебном постановлении поясняется, что компетенция Палаты Верховного суда по вопросам профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда, передает ТАСС.
В пресс-службе Верховного суда добавили, что апелляция Свенчковского перенаправлена в Конституционный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский предпринял новую попытку войти в здание суда, однако полиция вновь не пропустила его.
Во вторник генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения Свенчковского к ответственности.
В понедельник отстраненный глава суда заявил о государственном перевороте в стране.