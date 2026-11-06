МИД: Умер бывший посол России на Маврикии и в Македонии Асатур

Tекст: Вера Басилая

«Светлая память об Агароне Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Агарона Николаевича», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Агарон Асатур родился в 1944 году. В 1967 году он окончил Институт восточных языков при МГУ имени Ломоносова, после чего с 1968 года находился на дипломатической службе.

Асатур занимал должность посла России на Маврикии с 1994 по 1999 год, а с 2002 по 2006 год возглавлял российское дипломатическое представительство в Македонии. После выхода в отставку в 2007 году он продолжил работу в ветеранских организациях министерства, а с 2017 года руководил ревизионной комиссией Фонда ветеранов дипломатической службы.

В сентябре бывший посол России в Белоруссии и Казахстане Вячеслав Долгов скончался в столице на 90-м году жизни.