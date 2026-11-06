Российский пловец Торопкин завоевал второе золото на юношеских Олимпийских играх

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 47,78 секунды, передает РИА «Новости». Второе место занял представитель Венгрии Оливер Папаи с результатом 1 минута 48,43 секунды. Бронзовую медаль завоевал мексиканец Даниэль Саборио Грилло (1 минута 49,68 секунды).

Ранее знаменосец сборной России Богдан Торопкин уже получил две медали турнира в плавании вольным стилем. Он взял золото на дистанции 100 метров и серебро на 400 метрах.

Летние юношеские Олимпийские игры проходят в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на этих соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

Во вторник дзюдоистка Анастасия Добровольская завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 78 кг.

В субботу российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.