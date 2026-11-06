Суд на Кубани арестовал нефть на атакованном вблизи Сочи танкере

Суд Краснодарского края арестовал нефть с танкера «Афрамакс Рио»

Tекст: Валерия Городецкая

Морспасслужба подала иск с требованием арестовать спасенный груз танкера из-за неоплаты грузоперевозчиком проведенных работ, передает РИА «Новости». Суд постановил наложить арест на уцелевшую сырую нефть в пределах суммы 239,6 млн рублей.

При этом Морспасслужба запрашивала вознаграждение в размере 753,8 млн рублей, что составляет 10% от совокупной стоимости груза, оцениваемой в 7,5 млрд рублей. Инстанция сочла арест всего объема несоразмерным объему оказанных услуг.

В начале октября грузовладелец попросил организовать спасательную операцию. Специалисты потушили возгорание, предотвратили разлив нефтепродуктов и затопление судна, после чего отбуксировали его в Новороссийск. Счет на первый платеж направили 20 октября, однако оплата так и не поступила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Афрамакс Рио» получил сквозные повреждения балластного и грузового танков. В прошлом месяце танкер отбуксировали в безопасное место.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ущерба окружающей среде от выгоревшей нефти.